Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.8 x 72.3 x 8.4 mm 144.8 x 72.1 x 8.9 mm
Ağırlığı 153 gr 160 gr
Ekran Türü Super AMOLED PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.3% 66.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Mavi Siyah, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Mediatek MT6737T
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 1.5 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.5 80.5
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018 23 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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