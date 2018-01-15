Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy S3 Neo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.8 x 72.3 x 8.4 mm 136.6 x 70.7 x 8.6 mm
Ağırlığı 153 gr 132 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.3% 65.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Mavi Beyaz, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm MSM8228 Snapdragon
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Adreno 305
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 1.5 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi Saat 330 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.5 0
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018 22 Haziran 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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