Samsung Galaxy J2 Pro (2018) ve Samsung Galaxy S3 Neo karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143.8 x 72.3 x 8.4 mm
|136.6 x 70.7 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|132 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|4.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.3%
|65.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|306 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Mavi
|Beyaz, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm MSM8228 Snapdragon
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Adreno 305
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|1.5 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2600 mAh
|2100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|330 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|v4.0, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|65.5
|0
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|22 Haziran 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü