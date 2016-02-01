Samsung Galaxy J2 ve LG Stylus 3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.5 x 69 x 8.4 mm
|155.6 x 79.8 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|129 gr
|149 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.7%
|72.1%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|234 PPI
|258 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Siyah, Altın
|Titanium, Pembe Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz algılama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 3475
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|2000 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|11 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
DLNA
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|61.5
|71.75
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2015
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici