Samsung Galaxy J2
Samsung Galaxy J2
LG Stylus 3
LG Stylus 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.5 x 69 x 8.4 mm 155.6 x 79.8 x 7.4 mm
Ağırlığı 129 gr 149 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7% 72.1%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI 258 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın Titanium, Pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz algılama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Mediatek MT6750
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2000 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 11 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 61.5 71.75
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2015 23 Ocak 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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