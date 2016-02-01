Samsung Galaxy J3 2016
Samsung Galaxy J3 2016
HTC One M9
HTC One M9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.3 x 71 x 7.9 mm 144.6 x 69.7 x 9.6 mm
Ağırlığı 138 gr 157 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.2% 68.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum SC9830 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 1.2 GHz Cortex A7 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-400 Adreno 430
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1.5 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var, RDS
Batarya 2600 mAh 2840 mAh
Bekleme Süresi 349 Saat 391 Saat
Konuşma Süresi 22 Saat 25 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.75 70.5
Çıkış Tarihi 24 Oca 2016 15 Mart 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2 / 21.1 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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