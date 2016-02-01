Samsung Galaxy J3 2016 ve HTC One M9 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142.3 x 71 x 7.9 mm
|144.6 x 69.7 x 9.6 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|157 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.2%
|68.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın
|Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|20 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum SC9830
|Qualcomm Snapdragon 810
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex A7
|4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|8 GB
|32 GB
|Ram
|1.5 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var, RDS
|Batarya
|2600 mAh
|2840 mAh
|Bekleme Süresi
|349 Saat
|391 Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|25 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|66.75
|70.5
|Çıkış Tarihi
|24 Oca 2016
|15 Mart 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2 / 21.1 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Asahi Dragontrail Cam
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici