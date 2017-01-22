Samsung Galaxy J3 Emerge ve Apple iPhone 4s karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|140.9 x 70.1 x 8.7 mm
|115.2 x 58.6 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|140 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|3.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|640 x 1136 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.8%
|54.0%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|36.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|330 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|1 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|480p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
HDR
1/3.2" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|Apple A5
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|1 GHz Cortex-A9
|Çekirdek Sayısı
|8
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|PowerVR SGX543MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|1.5 GB
|0.512 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2600 mAh
|1432 mAh
|Bekleme Süresi
|408 Saat
|200 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73.5
|63.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ocak 2017
|25 Ekim 2011
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici