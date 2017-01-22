Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Apple iPhone 4s
Apple iPhone 4s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.9 x 70.1 x 8.7 mm 115.2 x 58.6 x 9.3 mm
Ağırlığı 147 gr 140 gr
Ekran Türü TFT LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.8% 54.0%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 330 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 480p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
HDR
1/3.2" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Apple A5
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1 GHz Cortex-A9
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR SGX543MP2
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Ram 1.5 GB 0.512 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2600 mAh 1432 mAh
Bekleme Süresi 408 Saat 200 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.5 63.5
Çıkış Tarihi 22 Ocak 2017 25 Ekim 2011
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here