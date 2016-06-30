Samsung Galaxy J3 Pro
Samsung Galaxy J3 Pro
Asus Zenfone 5
Asus Zenfone 5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.2 x 71.3 x 8 mm 148.2 x 72.8 x 10.3 mm
Ağırlığı 139 gr 145 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.0% 63.9%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red, Şampanya Altın, Alacakaranlık Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 5 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama, LED flash MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Intel Atom Z2580/ Z2560
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560)
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 PowerVR SGX544MP2
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 2110 mAh
Bekleme Süresi Saat 395 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.1 v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.25 0
Çıkış Tarihi 30 Haziran 2016 12 Nisan 2014
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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