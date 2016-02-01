Samsung Galaxy J3 Pro
Samsung Galaxy J3 Pro
LG G3 Dual-LTE
LG G3 Dual-LTE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.2 x 71.3 x 8 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 139 gr 149 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.0% 76.4%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Metalik Siyah, İpek Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 5 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP, faz algılama/lazer Otomatik odaklama, OIS, çift LED Flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2600 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 638 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1 v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.25 78.5
Çıkış Tarihi 30 Haziran 2016 20 Kasım 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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