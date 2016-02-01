Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.8 x 72.3 x 8.1 mm 136.5 x 69 x 8.4 mm
Ağırlığı 159 gr 130 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 64.7%
Ekran Hacmi cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 5 Parmak Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Exynos 3475 Quad
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Mali-T720
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3100 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP 4.1, A2DP, LE4.1
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 62.75
Çıkış Tarihi 22 Nisan 2016 15 Ekim 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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