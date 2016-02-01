Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.8 x 69.5 x 8.1 mm 151.7 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 143 gr 154 gr
Ekran Türü PLS TFT IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4% 66.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IPX7
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Mavi, Kırmızı, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7570 Quad Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.3 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 2400 mAh 2400 mAh
Bekleme Süresi Saat 538 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP 4.0, A2DP, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 68.75 69.5
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016 10 Kasım 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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