Samsung Galaxy J5 Prime ve HTC Desire Eye karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142.8 x 69.5 x 8.1 mm
|151.7 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|154 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|66.6%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IPX7
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Mavi, Kırmızı, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7570 Quad
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|2.3 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2400 mAh
|2400 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|538 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4.0, A2DP, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|68.75
|69.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|10 Kasım 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici