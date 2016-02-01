Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy J5
Casper VIA E2
Casper VIA E2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 73 x 8.5 mm 153.4 x 77 x 10.5 mm
Ağırlığı 149 gr 195 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.5% 70.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
23mm 		LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Elle Odaklama
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 MediaTek MT6737
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 1.5 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2600 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat 360 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.75 67.75
Çıkış Tarihi 23 Haziran 2015 23 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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