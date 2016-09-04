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Samsung Galaxy J7 (2016) ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması

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Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 76 x 7.8 mm 151.7 x 75 x 8 mm
Ağırlığı 170 gr 167 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 72.3% 73.5%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP, f/1.9, LED flaş 8 MP, f/1.9, LED flaş
Arka Kamera 13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, LED flaş 13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa
İşlemci 8 Çekirdek, 1.6 GHz 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 3 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3300 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 21 Saat
Sar Değeri 0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0
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Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.7 6.4
Çıkış Tarihi 23 Mart 2016 22 Eylül 2016
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung Galaxy J7 (2016) ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması” Yorumları

    Dogukan Yazar
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    J7 prime çok güzel telefon beğendim tavsiye ederim

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