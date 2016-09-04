Samsung Galaxy J7 (2016) ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 76 x 7.8 mm
|151.7 x 75 x 8 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|167 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|73.5%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP, f/1.9, LED flaş
|8 MP, f/1.9, LED flaş
|Arka Kamera
|13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, LED flaş
|13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.6 GHz
|8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|16 GB, 3 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3300 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Sar Değeri
|0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|5.7
|6.4
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2016
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Dogukan Yazar
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J7 prime çok güzel telefon beğendim tavsiye ederim