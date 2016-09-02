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Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 5s karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 5s karşılaştırması
Samsung Galaxy J7 Prime
Apple iPhone 5s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75 x 8 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 167 gr 112 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel 640 x 1136 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.5% 60.8%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9, LED flaş 1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime
Arka Kamera 13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş 8 MP, 3264 x 2448 piksel, otofokus, çift-LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR 1/3' Sensör boyutu, 1.5 mikron piksel boyutu, eş zamanlı HD video ve resim kaydı, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz/gülümseme algılama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps, 720p@120fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 1.3 GHz Cyclone
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 PowerVR G6430
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var, RDS Yok
Anakart Exynos 7870 Octa Apple A7
Batarya 3300 mAh 1560 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 10 Saat
Müzik Süresi 84 Saat 40 Saat
Sar Değeri 0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut) 1.00 W/kg (kafa) - 0.80 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.0, A2DP
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.4 7.2
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 16 Eylül 2013
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 5s karşılaştırması” Yorumları

    Aydın Yazar
    //

    Merhaba arkadaşlar iphone 5s mi yoksa samsung j7 prime mı dersiniz yardımcı olur musunuz kararsızım

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