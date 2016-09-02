Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 5s karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 75 x 8 mm
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|167 gr
|112 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|640 x 1136 pixel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|60.8%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|326 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9, LED flaş
|1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime
|Arka Kamera
|13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, otofokus, çift-LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/3' Sensör boyutu, 1.5 mikron piksel boyutu, eş zamanlı HD video ve resim kaydı, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz/gülümseme algılama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps, 720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 1.3 GHz Cyclone
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|PowerVR G6430
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Apple A7
|Batarya
|3300 mAh
|1560 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|10 Saat
|Müzik Süresi
|84 Saat
|40 Saat
|Sar Değeri
|0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)
|1.00 W/kg (kafa) - 0.80 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.0, A2DP
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.4
|7.2
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|16 Eylül 2013
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Aydın Yazar
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Merhaba arkadaşlar iphone 5s mi yoksa samsung j7 prime mı dersiniz yardımcı olur musunuz kararsızım