Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Apple iPhone 5s
Apple iPhone 5s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75 x 8 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 167 gr 112 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 640 x 1136 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.5% 60.8%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 1.2 MP
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa Apple A7
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cyclone
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 PowerVR G6430
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 3 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3300 mAh 1560 mAh
Bekleme Süresi Saat 250 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 10 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 66.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 16 Eylül 2013
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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