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Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 6 karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 6 karşılaştırması
Samsung Galaxy J7 Prime
Apple iPhone 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75 x 8 mm 138.1 x 67 x 6.9 mm
Ağırlığı 167 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel 750 x 1334 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.5% 65.8%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9, LED flaş 1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi ve GSM
Arka Kamera 13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş 8 MP, 3264 x 2448 pixel, Optik görüntü sabitleme, phase detection autofocus, çift LED (çift tone) flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR 1/3'' sensor aralığı, 1.5µm pixel boyutu, coğrafi etiketleme, Eşzamanlı HD video ve görüntü kaydı, Dokunmatik odaklama, yüze/gülümseme algılama, HDR (foto/panorama)
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@60fps, 720p@240fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cyclone
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 16/64/128 GB, 1 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var, RDS Yok
Anakart Exynos 7870 Octa Apple A8
Batarya 3300 mAh 1810 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 14 Saat
Müzik Süresi 84 Saat 50 Saat
Sar Değeri 0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut) 0.98 W/kg (kafa) - 0.97 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.0, A2DP, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.4 8
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 16 Eylül 2014
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 6 karşılaştırması

    ONUR Yazar
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    SUMSUNG IPHONE DAN BU KADAR ÖZELLİK OLARAK ÜSTÜN İKEN EDİTÖR PUANI DÜŞÜK OLMASI ÜZÜCÜ..

      Vedat Yazar
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      Aynen j7 prime iphone 6 ya fark atar…

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