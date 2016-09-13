Cepkolik

Samsung Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy A7 (2017) karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy A7 (2017) karşılaştırması
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy A7 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75 x 8 mm 156.8 x 77.6 x 7.9 mm
Ağırlığı 167 gr -
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 73.5% 73.6%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 386 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9, LED flaş 16 MP, f/1.9, 1080p
Arka Kamera 13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, LED flaş 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var, RDS Yok
Anakart Exynos 7870 Octa Exynos 7870 Octa
Batarya 3300 mAh 3600 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 21 Saat
Müzik Süresi 84 Saat
Sar Değeri 0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP, EDR, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.4 7.1
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 22 Kasım 2017
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy A7 (2017) karşılaştırması” Yorumları

    Harun Yavuz Yazar
    //

    Oyun kaldırma ve çoklu programlarda kasma yahut aşırı yüklemede kasma noktasında hangi telefonu önerirsiniz?Ayrıca en bariz özellik farklarını ve onların kullanımdaki etkilerini açıklar mısınız ?

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*