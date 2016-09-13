Samsung Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy A7 (2017) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 75 x 8 mm
|156.8 x 77.6 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|167 gr
|-
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|73.6%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|386 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9, LED flaş
|16 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, LED flaş
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Exynos 7870 Octa
|Batarya
|3300 mAh
|3600 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Müzik Süresi
|84 Saat
|Sar Değeri
|0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.4
|7.1
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|22 Kasım 2017
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Harun Yavuz Yazar
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Oyun kaldırma ve çoklu programlarda kasma yahut aşırı yüklemede kasma noktasında hangi telefonu önerirsiniz?Ayrıca en bariz özellik farklarını ve onların kullanımdaki etkilerini açıklar mısınız ?