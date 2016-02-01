Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75 x 8 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Ağırlığı 167 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.5% 83.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 84.8 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 570 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa Exynos 9810 Octa
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 92.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 01 Mart 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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