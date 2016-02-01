Samsung Galaxy K zoom
Samsung Galaxy K zoom
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 137.5 x 70.8 x 16.6 mm 138.1 x 67 x 6.9 mm
Ağırlığı 200 gr 129 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.8" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.2% 65.8%
Ekran Hacmi cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, Electric Blue, için Parlak Beyaz Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20.7 MP, oto/manual fokus, 10x optik zoom (24-240mm), OIS, Xenon & LED flaş MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 5260 Apple A8
İşlemci 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex A7 & 2 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex A15 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T624 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB
Ram GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2430 mAh 1810 mAh
Bekleme Süresi Saat 250 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 85.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2014 16 Eylül 2014
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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