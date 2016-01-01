Samsung Galaxy Note 2 ve Xiaomi Mi 4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.1 x 80.5 x 9.4 mm
|139.2 x 68.5 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|183 gr
|149 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|72.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri, Mermer Beyaz, Amber Brown, Ruby Wine, Pembe, Mavi
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1.9 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.8
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.6
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm piksel
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 4412 Quad
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|1.6 GHz Cortex - A9
|2.5 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali- 400MP4
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|16 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3100 mAh
|3080 mAh
|Bekleme Süresi
|890 Saat
|280 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0 , A2DP , EDR , LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.5
|78.5
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2015
|20 Ağustos 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 2.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici