Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 2
Xiaomi Mi 4
Xiaomi Mi 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 139.2 x 68.5 x 8.9 mm
Ağırlığı 183 gr 149 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 72.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Mermer Beyaz, Amber Brown, Ruby Wine, Pembe, Mavi Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.9 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 4412 Quad Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.6 GHz Cortex - A9 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali- 400MP4 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		16 GB
64 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3100 mAh 3080 mAh
Bekleme Süresi 890 Saat 280 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR , LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 78.5
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2015 20 Ağustos 2014
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 2.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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