Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 2
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 174.1 x 88.7 x 7.6 mm
Ağırlığı 183 gr 211 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6.44"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 74.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 114.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 342 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Mermer Beyaz, Amber Brown, Ruby Wine, Pembe, Mavi Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.9 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 4412 Quad Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 1.6 GHz Cortex - A9 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali- 400MP4 Adreno 506
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		64 GB
128 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3100 mAh 5300 mAh
Bekleme Süresi 890 Saat Saat
Konuşma Süresi 16 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR , LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 87.5
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2015 22 Haziran 2017
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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