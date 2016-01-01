Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.2 x 79.2 x 8.3 mm 159.9 x 75.7 x 8.3 mm
Ağırlığı 168 gr 191 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.8% 75.5%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 91.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe, Merlot Kırmızı, Gül Altın Siyah, Gül Altın Beyaz Siyah, orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 2 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3" sensör
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 800 Exynos 7885 Octa
İşlemci 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002) 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Mali-G71
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3200 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi 420 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.75 80.5
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2013 06 Ocak 2018
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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