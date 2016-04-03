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Samsung Galaxy Note 3 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy Note 3 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy S7 Edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.2 x 79.2 x 8.3 mm 150.9 x 72.6 x 7.7 mm
Ağırlığı 168 gr 157 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe, Merlot Kırmızı, Gül Altın Siyah, Gül Altın Beyaz Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 74.8% 76.1%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 534 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 2 MP, 1080p@30fps 5 MP, f/1.7, 22mm, çift video arama, Oto HDR
Arka Kamera 13 MP, 4128 x 3096 Piksels, Otomatik odaklama, LED flaş 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri Eşzamanlı HD video ve resim kaydı, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz ve tanıma, görüntü sabitleyici, panorama, HDR gülümseme 1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A15 & 4 Çekirdek 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo - 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 330 (N9005, N9002)/ Mali-T628 MP6 (N9000) Adreno 530/ Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza/RAM 16/32/64 GB, 3 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Yok
Anakart Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) Qualcomm MSM8996 Snapdragon - 820 Exynos 8890 Octa
Batarya 3200 mAh 3600 mAh
Bekleme Süresi 420 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 27 Saat
Müzik Süresi 74 Saat
Sar Değeri 0.29 W/kg (kafa) - 0.36 W/kg (vücut) 0.26 W/kg (kafa) - 0.51 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, LE, apt-X
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.8 8.4
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2013 11 Mart 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy Note 3 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması” Yorumları

    Behçet Yazar
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    Kızıl ötesinide yazsanız iyi olacaktı

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