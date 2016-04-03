Samsung Galaxy Note 3 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması

Kamera Özellikleri

Eşzamanlı HD video ve resim kaydı, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz ve tanıma, görüntü sabitleyici, panorama, HDR gülümseme

1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama