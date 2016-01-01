Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.2 x 79.2 x 8.3 mm 148 x 73.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 168 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.8% 68.6%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe, Merlot Kırmızı, Gül Altın Siyah, Gül Altın Beyaz Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 27mm 1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3" sensör
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 800 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002) 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 540
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3200 mAh 2700 mAh
Bekleme Süresi 420 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.75 83.25
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2013 15 Eylül 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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