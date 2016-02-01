Samsung Galaxy Note 4 ve Huawei Mate 10 Porsche Design karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.5 x 78.6 x 8.5 mm
|154.2 x 74.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|176 gr
|178 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.2%
|80.9%
|Ekran Hacmi
|cm2
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|518 PPI
|402 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP67
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe
|Elmas Siyahı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|3.7 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
1080p@60fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.6
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 805
|Hisilicon Kirin 970
|İşlemci
|2.7 GHz Krait 450
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 420
|Mali-G72 MP12
|Dahili Hafıza
|32 GB
|256 GB
|Ram
|3 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3220 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|212 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|71.75
|87.75
|Çıkış Tarihi
|11 Ekim 2014
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici