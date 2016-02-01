Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 10 Porsche Design
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 78.6 x 8.5 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 176 gr 178 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.2% 80.9%
Ekran Hacmi cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 518 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe Elmas Siyahı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 3.7 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.0
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
1080p@60fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 805 Hisilicon Kirin 970
İşlemci 2.7 GHz Krait 450 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 420 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 32 GB 256 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3220 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 212 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.75 87.75
Çıkış Tarihi 11 Ekim 2014 15 Kasım 2017
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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