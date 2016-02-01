Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4
Huawei P9 lite mini
Huawei P9 lite mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 78.6 x 8.5 mm 143.5 x 71 x 8.1 mm
Ağırlığı 176 gr 145 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.2% 67.6%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 518 PPI 264 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe Gümüş, Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 3.7 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps
1080p@60fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 805 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 2.7 GHz Krait 450 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 420 Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3220 mAh 3020 mAh
Bekleme Süresi 212 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.75 72.5
Çıkış Tarihi 11 Ekim 2014 20 Eylül 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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