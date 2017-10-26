Samsung Galaxy Note 8 ve Xiaomi Mi 6 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|162.5 x 74.8 x 8.6 mm
|145.2 x 70.5 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|195 gr
|168 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.3"
|5.15"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2960 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi
|Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|83.2%
|71.4%
|Piksel Yoğunluğu
|521 PPI
|428 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
1.4µm Piksel
Çift Led flaş
Auto HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,25μm piksel
1.0µm piksel
HDR
Çift Led flaş
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 8895 Octa
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
|4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP20
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|6 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|3350 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, EDR, LE
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|91.25
|85
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|24 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Xiaomi mi 6 6 gb ram olması gerekiyor yanlış yazmış olabilirmisiniz
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