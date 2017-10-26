Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.5 x 74.8 x 8.6 mm 145.2 x 70.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 195 gr 168 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.3" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Ekran/Gövde Oranı 83.2% 71.4%
Piksel Yoğunluğu 521 PPI 428 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Arka Kamera 12 MP 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
1.4µm Piksel
Çift Led flaş
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,25μm piksel
1.0µm piksel
HDR
Çift Led flaş
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps 		2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8895 Octa Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		64 GB
128 GB
Ram 6 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3300 mAh 3350 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 22 Saat Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, EDR, LE v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 91.25 85
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 24 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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