Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Alpha
Samsung Galaxy Alpha
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.3 x 82.4 x 8.3 mm 132.4 x 65.5 x 6.7 mm
Ağırlığı 174 gr 115 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.6" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1536 x 2048 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.2% 70.2%
Ekran Hacmi 96.2 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:10 16:9
Piksel Yoğunluğu 524 PPI 312 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Kömür Siyah, Şık Gümüş, Göz kamaştırıcı beyaz, Buzlu Altın, Scuba Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 3.7 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 805 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 2.7 GHz Krait 450 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 420 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 1860 mAh
Bekleme Süresi Saat 350 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 13 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75 64.25
Çıkış Tarihi 24 Kasım 2014 22 Eylül 2014
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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