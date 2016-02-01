Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J7 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.3 x 82.4 x 8.3 mm 152.4 x 74.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 174 gr 181 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1536 x 2048 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.2% 73.3%
Ekran Hacmi 96.2 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:10 16:9
Piksel Yoğunluğu 524 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 3.7 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 805 Exynos 7870 Octa
İşlemci 2.7 GHz Krait 450 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 420 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Belli değil
Batarya 3000 mAh 3600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75 72.25
Çıkış Tarihi 24 Kasım 2014 22 Temmuz 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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