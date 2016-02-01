Samsung Galaxy Note Edge ve Samsung Galaxy J7 Pro karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.3 x 82.4 x 8.3 mm
|152.4 x 74.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|174 gr
|181 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.6"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1536 x 2048 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.2%
|73.3%
|Ekran Hacmi
|96.2 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:10
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|524 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Altın, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|3.7 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/2.6" Sensör
31mm
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 805
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|2.7 GHz Krait 450
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 420
|Mali-T830 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Belli değil
|Batarya
|3000 mAh
|3600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|24 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|77.75
|72.25
|Çıkış Tarihi
|24 Kasım 2014
|22 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici