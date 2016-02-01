Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 73.9 x 7.9 mm 157.9 x 76.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 gr 175 gr
Ekran Türü IPS LCD P-OLED
Ekran Boyutu 5.7" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 79.0% 76.4%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 92.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 538 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum Quite Black, Very Silver, Really Blue

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 12.3 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8890 Octa Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP12 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3200 mAh 3520 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 23 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 86.25 81.5
Çıkış Tarihi 7 Temmuz 2017 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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