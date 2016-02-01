Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Lenovo K6
Lenovo K6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 73.9 x 7.9 mm 141.9 x 70.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 169 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 79.0% 69.1%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum Gümüş, Altın, Koyu Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
22mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8890 Octa Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP12 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3200 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 23 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 86.25 70.75
Çıkış Tarihi 7 Temmuz 2017 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here