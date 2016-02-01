Samsung Galaxy On7 Pro
Samsung Galaxy On7 Pro
LG G4c
LG G4c
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 78 x 8 mm 139.7 x 69.8 x 10.2 mm
Ağırlığı 172 gr 136 gr
Ekran Türü TFT LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.3% 70.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Beyaz Metalik Gri, Seramik Beyaz, Parlak Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.1
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2540 mAh
Bekleme Süresi Saat 410 Saat
Konuşma Süresi Saat 6 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 56.25
Çıkış Tarihi 29 Temmuz 2016 10 Haziran 2015
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here