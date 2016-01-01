Samsung Galaxy On7
Samsung Galaxy On7
Samsung Galaxy Grand Prime
Samsung Galaxy Grand Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.8 x 77.5 x 8.2 mm 144.8 x 72.1 x 8.6 mm
Ağırlığı 172 gr 156 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 66.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Gri, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.1
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 306
Dahili Hafıza 8 GB
Ram 1.5 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67 0
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2015 23 Ekim 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here