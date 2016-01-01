Samsung Galaxy On7 ve Samsung Galaxy Grand Prime karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.8 x 77.5 x 8.2 mm
|144.8 x 72.1 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|156 gr
|Ekran Türü
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|66.0%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|220 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Gri, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.1
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|8 GB
|Ram
|1.5 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67
|0
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2015
|23 Ekim 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici