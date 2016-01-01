Samsung Galaxy S3 Neo ve General Mobile Discovery Elite karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.6 x 70.7 x 8.6 mm
|150.6 x 75 x 9.7 mm
|Ağırlığı
|132 gr
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.8"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.8%
|73.83%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|306 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Mavi
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Arka Kamera
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
OIS
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8228 Snapdragon
|Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7
|2.26 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 305
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2100 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|330 Saat
|12 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|270 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR
|V4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2014
|3 Mart 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|42.2 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
|Seçim Yok