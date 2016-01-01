Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy S3 Neo
General Mobile Discovery Elite
General Mobile Discovery Elite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 70.7 x 8.6 mm 150.6 x 75 x 9.7 mm
Ağırlığı 132 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.8" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 73.83%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Mavi Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera
Arka Kamera 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8228 Snapdragon Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2100 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 330 Saat 12 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 270 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR V4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2014 3 Mart 2014
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps 42.2 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü 		Seçim Yok

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