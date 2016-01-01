Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy S3 Neo
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 70.7 x 8.6 mm 144 x 71.3 x 8.6 mm
Ağırlığı 132 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.8" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 67.13%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Mavi Altın, Pembe, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8228 Snapdragon MediaTek MT6737T
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2100 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 330 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 75.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2014 12 Mart 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here