Samsung Galaxy S3 Neo ve General Mobile GM 6 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.6 x 70.7 x 8.6 mm
|144 x 71.3 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|132 gr
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.8"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.8%
|67.13%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|306 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Mavi
|Altın, Pembe, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8228 Snapdragon
|MediaTek MT6737T
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 305
|Mali-T720 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2100 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|330 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|75.25
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2014
|12 Mart 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici