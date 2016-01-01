Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 70.6 x 8.6 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm
Ağırlığı 131 gr 148 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.8" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.9% 65.4%
Ekran Hacmi 63.5 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Titanyum Gri , Safir Siyahı Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.9 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.6f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 4412 Quad Apple A11 Bionic
İşlemci 1.4 GHz Cortex - A9 2 Çekirdek, Monsoon
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral
Çekirdek Sayısı 4 6
Grafik İşlemcisi Mali- 400MP4 Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		64 GB
256 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2100 mAh 2650 mAh
Bekleme Süresi 390 Saat Saat
Konuşma Süresi 11 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62 92.75
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2012 18 Eylül 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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