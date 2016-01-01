Samsung Galaxy S3 ve Apple iPhone 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.6 x 70.6 x 8.6 mm
|138.4 x 67.3 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|148 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.8"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|750 x 1334 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.9%
|65.4%
|Ekran Hacmi
|63.5 cm2
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|306 PPI
|326 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP67
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri , Safir Siyahı
|Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1.9 MP
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.6
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|8 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.6
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 4412 Quad
|Apple A11 Bionic
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex - A9
|2 Çekirdek, Monsoon
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, Mistral
|Çekirdek Sayısı
|4
|6
|Grafik İşlemcisi
|Mali- 400MP4
|Apple GPU (3 Çekirdek)
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|64 GB
256 GB
|Ram
|1 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2100 mAh
|2650 mAh
|Bekleme Süresi
|390 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|11 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Dual-band
|Bluetooth
|v4.0 , A2DP , EDR
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|62
|92.75
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2012
|18 Eylül 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici