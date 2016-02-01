Samsung Galaxy S3 ve Sony Xperia Z3 Compact karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.6 x 70.6 x 8.6 mm
|127.3 x 64.9 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|129 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.8"
|4.6"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.9%
|70.6%
|Ekran Hacmi
|63.5 cm2
|58.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|306 PPI
|319 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri , Safir Siyahı
|Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1.9 MP
|2.2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.6
|f/2.8
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|20.7 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.6
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 4412 Quad
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex - A9
|2.5 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali- 400MP4
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2100 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|390 Saat
|880 Saat
|Konuşma Süresi
|11 Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0 , A2DP , EDR
|v4.0, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|62
|75
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2012
|30 Ekim 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici