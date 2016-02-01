Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia Z3 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 70.6 x 8.6 mm 127.3 x 64.9 x 8.6 mm
Ağırlığı 131 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.8" 4.6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.9% 70.6%
Ekran Hacmi 63.5 cm2 58.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 319 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Titanyum Gri , Safir Siyahı Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.9 MP 2.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.6f/2.8
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 20.7 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 4412 Quad Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.4 GHz Cortex - A9 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali- 400MP4 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		16 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2100 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi 390 Saat 880 Saat
Konuşma Süresi 11 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR v4.0, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62 75
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2012 30 Ekim 2014
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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