Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4
LG Optimus L9 P760
LG Optimus L9 P760
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 69.8 x 7.9 mm 131.9 x 68.2 x 9.1 mm
Ağırlığı 130 gr 125 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.3% 67.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition Beyaz, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP, 2592 x 1944 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 5 Octa 5410 TI OMAP 4430
İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7 Çift çekirdekli 1 GHz Cortex - A9
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544MP3 PowerVR SGX540
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2600 mAh 2150 mAh
Bekleme Süresi 370 Saat 798 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot , DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X v3.0 A2DP , EDR
4G / 4.5G Yok Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.25 0
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2013 23 Kasım 2012
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte

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