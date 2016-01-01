Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 69.8 x 7.9 mm 136.5 x 69 x 8.4 mm
Ağırlığı 130 gr 130 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.3% 64.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 5 Octa 5410 Exynos 3475 Quad
İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544MP3 Mali-T720
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi 370 Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X 4.1, A2DP, LE4.1
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.25 62.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2013 15 Ekim 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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