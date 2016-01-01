Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4
Sony Xperia E4 Dual
Sony Xperia E4 Dual
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.6 x 69.8 x 7.9 mm 137 x 74.6 x 10.5 mm ( 5.39 x 2.94 x 0.41 olarak)
Ağırlığı 130 gr 144 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS kapasitif dokunmatik ekran , 16M renk
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.3% %
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya Dayanıklılık Yok
Multitouch Var Evet , en fazla 4 parmak
Renk Seçenekleri Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition Siyah , Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP , 2592 1944 х piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 5 Octa 5410 Mediatek MT6582
İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7 Dört çekirdekli 1.3 GHz Cortex - A7
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544MP3 Mali - 400MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var RDS destekli FM radyo
Batarya 2600 mAh mAh
Bekleme Süresi 370 Saat 552 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 12.4 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var evet
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar 32 GB'a kadar microSD ,
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X v4.1 , A2DP , apt - X
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.25 0
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2013 Yakında.
Sim Kart Micro-SIM Çift SIM ( Mikro - SIM, çift stand-by )
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 21.1 / 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Çizilmeye karşı dayanıklı cam

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte

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