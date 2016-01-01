Samsung Galaxy S4 ve Sony Xperia E4 Dual karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.6 x 69.8 x 7.9 mm
|137 x 74.6 x 10.5 mm ( 5.39 x 2.94 x 0.41 olarak)
|Ağırlığı
|130 gr
|144 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS kapasitif dokunmatik ekran , 16M renk
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Multitouch
|Var
|Evet , en fazla 4 parmak
|Renk Seçenekleri
|Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition
|Siyah , Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|5 MP , 2592 1944 х piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 5 Octa 5410
|Mediatek MT6582
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7
|Dört çekirdekli 1.3 GHz Cortex - A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR SGX544MP3
|Mali - 400MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|RDS destekli FM radyo
|Batarya
|2600 mAh
|mAh
|Bekleme Süresi
|370 Saat
|552 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|12.4 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|evet
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|32 GB'a kadar microSD ,
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X
|v4.1 , A2DP , apt - X
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|71.25
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2013
|Yakında.
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift SIM ( Mikro - SIM, çift stand-by )
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|HSPA 21.1 / 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Çizilmeye karşı dayanıklı cam
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte