Samsung Galaxy S4 ve Xiaomi Mi Note 3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.6 x 69.8 x 7.9 mm
|152.6 x 74 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|73.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition
|Siyah, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 5 Octa 5410
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR SGX544MP3
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|2 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2600 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|370 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|71.25
|79.75
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2013
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici