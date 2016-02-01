Samsung Galaxy S4 zoom
Samsung Galaxy S4 zoom
Apple iPhone 4s
Apple iPhone 4s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 125.5 x 63.5 x 15.4 mm 115.2 x 58.6 x 9.3 mm
Ağırlığı 208 gr 140 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.3" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.0% 54.0%
Ekran Hacmi cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 256 PPI 330 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah Dinamik Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 1 MP
Video Çözünürlüğü 480p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP, Otomatik odaklama, 10x optik zoom (24-240mm), OIS, Xenon flaş MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
HDR
1/3.2" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Pega-Dual +XMM6262 Apple A5
İşlemci 2 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A9 1 GHz Cortex-A9
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi Mali-400 PowerVR SGX543MP2
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Ram GB 0.512 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2330 mAh 1432 mAh
Bekleme Süresi 570 Saat 200 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 63.5
Çıkış Tarihi 20 Temmuz 2013 25 Ekim 2011
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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