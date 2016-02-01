Samsung Galaxy S5 mini Duos
Samsung Galaxy S5 mini Duos
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 131.1 x 64.8 x 9.1 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ağırlığı 118 gr 195 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5" 6.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.7% 83.2%
Ekran Hacmi 55.8 cm2 101.1 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 521 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Var IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, Parlak Beyaz Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2.1 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1.22 µm piksel
Auto HDR
1/3.6" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 8895 Octa
İşlemci 1.4 GHz 4 Çekirdek, 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 1.5 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2100 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR , LE v5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 60.5 91.25
Çıkış Tarihi 25 Ağustos 2014 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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