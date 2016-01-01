Samsung Galaxy S5 mini
Samsung Galaxy S5 mini
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 131.1 x 64.8 x 9.1 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 120 gr 152 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.7% 74.79%
Ekran Hacmi 55.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, Beyaz için Parlak, Elektrik Mavi ve Bakır Altın Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2.1 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Odak Takibi
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3 Quad 3470 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A7 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-400MP4 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 1.5 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 2100 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.75 73
Çıkış Tarihi 30 Temmuz 2015 09 Şubat 2018
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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