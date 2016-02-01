Samsung Galaxy S5 Neo
Samsung Galaxy S5 Neo
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 72.5 x 8.1 mm 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 142 gr 169 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.1" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.6% 79.0%
Ekran Hacmi 71.7 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 432 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/1.7
Ön Kamera Özellikleri 23mm Auto HDR
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7580 Octa Exynos 8890 Octa
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2800 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.5 86.25
Çıkış Tarihi 11 Ağustos 2015 7 Temmuz 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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