Samsung Galaxy S5 Plus ve Huawei P10 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142 x 72.5 x 8.1 mm
|153.5 x 74.2 x 7 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|165 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS-NEO LCD
|Ekran Boyutu
|5.1"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.6%
|71.6%
|Ekran Hacmi
|71.7 cm2
|81.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|432 PPI
|540 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kömür Kara , Bakır Altın , Elektrikli Mavi, Parlak Beyaz
|Seramik Beyaz, Mavi, Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşil
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|20 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
1 / 2.6 "sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 805
|HiSilicon Kirin 960
|İşlemci
|2.5 GHz Krait 450
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 420
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|128 GB
256 GB
|Ram
|2 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2800 mAh
|3750 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.0, A2DP, EDR, LE, aptX
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.75
|87.25
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2014
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici