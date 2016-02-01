Samsung Galaxy S5 Plus ve Lenovo P2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142 x 72.5 x 8.1 mm
|153 x 76 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|177 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.1"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.6%
|71.7%
|Ekran Hacmi
|71.7 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|432 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Kömür Kara , Bakır Altın , Elektrikli Mavi, Parlak Beyaz
|Şampanya altın, Grafiti Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
1 / 2.6 "sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 805
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.5 GHz Krait 450
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 420
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|64 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2800 mAh
|5100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|768 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|79 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.0, A2DP, EDR, LE, aptX
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.75
|76.5
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2014
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici