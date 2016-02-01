Samsung Galaxy S5 Plus
Samsung Galaxy S5 Plus
OnePlus 5T
OnePlus 5T
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 72.5 x 8.1 mm 156.1 x 75 x 7.3 mm
Ağırlığı 145 gr 162 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.1" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.6% 80.0%
Ekran Hacmi 71.7 cm2 93.7 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 432 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Kara , Bakır Altın , Elektrikli Mavi, Parlak Beyaz Slate Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 20 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
1 / 2.6 "sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 805 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2.5 GHz Krait 450 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 420 Adreno 540
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		64 GB
128 GB
Ram 2 GB 8 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2800 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.75 81.25
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2014 20 Kasım 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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