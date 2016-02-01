Samsung Galaxy S6 edge+ ve Lenovo K8 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.4 x 75.8 x 6.9 mm
|147.90 x 73.70 x 8.99 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|165 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.6%
|68.4%
|Ekran Hacmi
|cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|518 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Safir, Altın Platin, Gümüş Titan, Beyaz İnci
|Fine Altın, Venom Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
OIS
Led flaş
Auto HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7420
|Mediatek Helio P25
|İşlemci
|4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53
|2.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T760MP8
|Mali-T880 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|401 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|26 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE, apt-X
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|88.25
|78
|Çıkış Tarihi
|20 Ağustos 2015
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici