Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6
ZTE Axon 7 mini
ZTE Axon 7 mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.4 x 70.5 x 6.8 mm 147.5 x 71 x 7.8 mm
Ağırlığı 138 gr 153 gr
Ekran Türü IPS LCD Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.1" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 71.2%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 577 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Beyaz İnci, Siyah Safir, Altın Platin, Mavi Topaz İyon Altın, Platin Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 22mm, Otomatik HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
1,12μm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7420 Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
İşlemci 4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T760MP8 Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2550 mAh 2705 mAh
Bekleme Süresi Saat 270 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.75 65.5
Çıkış Tarihi 10 Nisan 2015 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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