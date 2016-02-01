Samsung Galaxy S7 Active
Samsung Galaxy S7 Active
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.8 x 74.9 x 9.9 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 184 gr 178 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.1" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.3% 80.9%
Ekran Hacmi 71.7 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 576 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Camo Yeşili, Titanyum Gri, Kumlu Altın Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,34μm Piksel
Auto HDR
1/4.1" Sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820 Hisilicon Kirin 970
İşlemci 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat Saat
Konuşma Süresi 32 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 87.5
Çıkış Tarihi 30 Temmuz 2016 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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