Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7 Edge
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.9 x 72.6 x 7.7 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 157 gr 152 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 74.79%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Var Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@120fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon - 820 Exynos 8890 Octa Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2.3 GHz Mongoose & 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP12 - 128 GB versiyon Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3600 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 27 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, apt-X 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 88 73
Çıkış Tarihi 11 Mart 2016 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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